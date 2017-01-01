Уполномоченный Зеленского попал в аварию
Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба попал в страшное ДТП, о чем стало известно в воскресенье, 24 ноября, в Facebook певицы и руководителя общественного движения Живи Оксамити Новачук.
"Друзья, наш брат Николай Кулеба, уполномоченный президента по делам детей, попал в аварию. Он и одна из трех его детей, находятся в тяжелом состоянии. Молимся о Божьем вмешательстве и защитуе над ними", - написала она.
1 июня Владимир Зеленский снова назначил Николая Кулебу на должность уполномоченного президента по правам ребенка.
Напомним, под Киевом случились два ДТП, есть жертвы.
Также накануне непогода на Львовщине вызвала массовые аварии.
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