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На Донбассе из-за обстрела возник пожар - штаб ООС

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В результате обстрела сепаратистами Березового полностью сгорели шесть домов в дачном поселке.
 
В результате обстрела сепаратистами населенного пункта Березовое Донецкой области произошел масштабный пожар в дачном поселке. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.
 
Отмечается, что противник применил крупнокалиберные пулеметы с трассирующими и бронебойно-зажигательными боеприпасами.
 
"В результате обстрела загорелась сухая трава. Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, который перекинулся на расположенный неподалеку дачный поселок. Сейчас почти полностью выгорели шесть зданий", - заявили в пресс-службе ООС.
 
Украинские военные эвакуировали гражданское население. Около 23.00 пожар локализовали, пострадавших нет.
 
 
Ранее сообщалось, что в Донецкой области на территории поселка Шумы был подбит военный грузовик ВСУ.
 
Напомним, 21 ноября сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня с использованием противотанковых ракетных комплексов.

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Теги: видео, пожар, донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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