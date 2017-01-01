На Донбассе из-за обстрела возник пожар - штаб ООС
В результате обстрела сепаратистами Березового полностью сгорели шесть домов в дачном поселке.
В результате обстрела сепаратистами населенного пункта Березовое Донецкой области произошел масштабный пожар в дачном поселке. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.
Отмечается, что противник применил крупнокалиберные пулеметы с трассирующими и бронебойно-зажигательными боеприпасами.
"В результате обстрела загорелась сухая трава. Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, который перекинулся на расположенный неподалеку дачный поселок. Сейчас почти полностью выгорели шесть зданий", - заявили в пресс-службе ООС.
Украинские военные эвакуировали гражданское население. Около 23.00 пожар локализовали, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области на территории поселка Шумы был подбит военный грузовик ВСУ.
Напомним, 21 ноября сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня с использованием противотанковых ракетных комплексов.
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