На Донбассе из-за обстрела возник пожар - штаб ООС

В результате обстрела сепаратистами Березового полностью сгорели шесть домов в дачном поселке.

В результате обстрела сепаратистами населенного пункта Березовое Донецкой области произошел масштабный пожар в дачном поселке. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщила пресс-служба операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник применил крупнокалиберные пулеметы с трассирующими и бронебойно-зажигательными боеприпасами.

"В результате обстрела загорелась сухая трава. Сильный ветер привел к быстрому распространению пожара, который перекинулся на расположенный неподалеку дачный поселок. Сейчас почти полностью выгорели шесть зданий", - заявили в пресс-службе ООС.

Украинские военные эвакуировали гражданское население. Около 23.00 пожар локализовали, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области на территории поселка Шумы был подбит военный грузовик ВСУ

Напомним, 21 ноября сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня с использованием противотанковых ракетных комплексов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet