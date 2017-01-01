Хорошковский может возглавить Группу советников Премьер-министра Гончарука

Об этом сообщил стало известно от источника в Офисе Президента. Названы также некоторые имена кандидатов на роль участников этой группы. В числе вероятных участников Группы советников – Вадим Гуржос (инфраструктура), Валентина Жуковская (политика в отношении проблемных кредитов, реализации залоговых активов и приватизация), Лев Парцхаладзе (развитие управления бюджетами для территориальных громад), Максим Карижский (информационная политика Кабмина и исследования). Сам Хорошковский сосредоточится на таможне и фискальной политике.

Об этом пишет Голос.

Уточняется также, что Группа советников не будет касаться финансовой политики, энергетической политики и безопасности.

Напоминаем:

В интервью УП глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Офис президента пользуется услугами бывшего главы Службы безопасности экс-вице-премьера времен президентства Виктора Януковича Валерия Хорошковского для консультаций по таможне.

Богдан отрицает, что Хорошковский является "теневым руководителем" таможни.

По словам руководителя ОПУ, команда Зеленского выбрала консультантом Хорошковского, потому что его рекомендовали "и друзья и недруги".

На вопрос, возможно ли назначение на должность Хорошковского, Богдан ответил, что этому мешает "бэкграунд" политика.

Валерий Хорошковский - бывший владелец телеканала "Интер". Работал на должностях министра экономики в правительстве Виктора Януковича, председателя Государственной таможенной службы при президентстве Виктора Ющенко, председателя Службы безопасности при президентстве Виктора Януковича, министра финансов и первого вице-премьера в правительстве Николая Азарова.

Входил в так называемую политическую группу Фирташа-Левочкина.

Валерий Хорошковский уехал из Украины в 2012 году. По данным СМИ, жил в Монако.

Перед переездом у него был конфликт с Николаем Азаровым. В декабре 2012 года Хорошковский, находясь на должности первого вице-премьера, написал заявление об увольнении. Официальной причиной в ней была указана "несогласие относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьера".

Вадим Гуржос, Валентина Жуковская, Лев Парцхаладзе и Максим Карижский в разное время тесно сотрудничали с Валерием Хорошковским.