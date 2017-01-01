Глава Нацслужбы здоровья объявил об отставке
Глава Национальной службы здоровья Олег Петренко сообщил в понедельник, 25 ноября, что подал в отставку.
"Сегодня написал заявление об увольнении с должности главы Национальной службы здоровья Украины. По собственному желанию. Надеюсь, в ближайшее время правительство его поддержит. Причина - у нас очень разные фундаментальные ценности с командой, которая сейчас работает над трансформацией системы здравоохранения. И это мешает работать и мне, и им", - написал Петренко в Facebook.
Он считает, что его отставка позволит новой команде Минздрава "сделать иначе, чем делал и ежедневно делаю это я".
Петренко возглавляет службу с марта 2018 года.
Напомним, 1 ноября глава Минздрава Зоряна Скалецкая уволила всех своих советников. А на прошлой неделе уволился ее заместитель Михаил Загрийчук.
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