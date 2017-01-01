В Харькове повесилась 15-летняя девочка

Школьница стояла на учете в больнице. Девочка жила с матерью. Ребенка обнаружили повешенным в ванной.

В Харькове 15-летняя школьница повесилась в ванной. Об этом со ссылкой на полицию области сообщает УНН в понедельник, 25 ноября.

"Это произошло 24 ноября, около 1:30. Она повесилась в ванной комнате. Девушка стояла на учете в больнице, жила с матерью. Ведомости внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство - ред.) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство". Сейчас общаются с родителями. Ей было 15 лет", - рассказали в отделе коммуникации.

Напомним, что ранее в Сумах студентка записала видеообращение перед суицидом. Девушка закрыла дверь в комнату изнутри и выпрыгнула из окна 8-го этажа общежития. Студентка после госпитализации прожила еще 20 минут.

Также сообщалось, что в Одессе нашли повешенной 13-летнюю девочку. Инцидент произошел в Малиновском районе города. Установлено, что погибшая - 13-летняя местная жительница.

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