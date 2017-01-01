Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский: Украина полностью готова к зиме

Комментариев: 0
Украина готова к отопительному сезону, посколько у нас рекордные за многие годы запасы газа и угля, сообщил президент.
Зеленский подчеркивает, что страна готова к отопительному сезону
Зеленский подчеркивает, что страна готова к отопительному сезону
pixabay.com
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна готова к отопительному сезону. Об этом сказал он в видеообращении к украинцам об успехах, победах, планах и неудачах власти за неделю, записанном во время пешей прогулки президента по улицам Киева в понедельник, 25 ноября.

"Еще одна победа: мы действительно готовы к зиме. Несмотря на все то, что говорили скептики. У нас рекордные за многие годы запасы газа в газовых хранилищах, у нас достаточно угля. Все, в принципе, неплохо", - сказал президент.

Напомним, во всех областях Украины включили отопление 4 ноября.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: газ, отопление, Тепло, Владимир Зеленский, уголь, Энергетические запасы Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь