Зеленский: Украина полностью готова к зиме

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна готова к отопительному сезону. Об этом сказал он в видеообращении к украинцам об успехах, победах, планах и неудачах власти за неделю, записанном во время пешей прогулки президента по улицам Киева в понедельник, 25 ноября.

"Еще одна победа: мы действительно готовы к зиме. Несмотря на все то, что говорили скептики. У нас рекордные за многие годы запасы газа в газовых хранилищах, у нас достаточно угля. Все, в принципе, неплохо", - сказал президент.