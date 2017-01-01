Зеленский: Украина полностью готова к зиме
Украина готова к отопительному сезону, посколько у нас рекордные за многие годы запасы газа и угля, сообщил президент.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна готова к отопительному сезону. Об этом сказал он в видеообращении к украинцам об успехах, победах, планах и неудачах власти за неделю, записанном во время пешей прогулки президента по улицам Киева в понедельник, 25 ноября.
"Еще одна победа: мы действительно готовы к зиме. Несмотря на все то, что говорили скептики. У нас рекордные за многие годы запасы газа в газовых хранилищах, у нас достаточно угля. Все, в принципе, неплохо", - сказал президент.
Напомним, во всех областях Украины включили отопление 4 ноября.
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