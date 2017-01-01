Прокурор Кулик перешел в СБУ благодаря протекции Коломойского - политолог

Прокурор Константин Кулик перешел работать в Службу Безопасности Украины по протекции Коломойского, вслед за передачей дел «Бурисмы» и Валерии Гонтаревой из ГПУ в СБУ. Об этом, ссылаясь на заявление политолога Алексея Голобуцкого, сообщают «Українські новини».

Согласно закону, с 21 ноября Генпрокуратура прекратила функцию досудебного следствия и все дела были переданы в ДБР, НАБУ, Нацполицию и СБУ.

«Среди них — то самое дело по «Бурисме», фигурирующее в процессе возможного импичмента президента США. Дискредитация Байдена стала едва ли не главной задачей нынешнего президента Штатов. В рамках этой задачи, по данным «Нью Йорк Таймс», люди Трампа привлекли небезызвестного украинского прокурора Кулика, который должен был доказать незаконность доходов сына Байдена в Украине. Когда вся эта история выплыла на свет, Трамп оказался под угрозой импичмента», - заявил Голобуцкий.

Как отметил политолог, по его данным, Коломойский пытался договориться с генпрокурором Рябошапкой о том, чтобы Кулик остался в ГПУ, но у него не получилось.

«Кулик понял, что в ГПУ для него места больше нет, поэтому даже не явился на переаттестацию. Это дало Рябошапке возможность заявить, что с 1 января Кулик в прокуратуре не работает. А работать он продолжит, по моим данным, в СБУ. Кто позвонил Баканову по поводу этого «черта»? И как новоиспечённый работник спецслужбы будет объяснять своему руководству сотрудничество с расстрелянным в России агентом ФСБ Евгением Жилиным?», - отметил Голобуцкий.

В СМИ публиковалась переписка Константина Кулика с бывшим главой террористической организации «Оплот» Евгением Жилиным, воевавшим на стороне ДНР и убитым в России осенью 2016 года. Кроме того, Константин Кулик неоднократно становился фигурантом антикоррупционных расследований.