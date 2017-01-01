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В Херсоне замечено авто посла Германии, припаркованное на "зебре"

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Посол Германии посетила Херсон.
В Херсоне замечено авто посла Германии, припаркованное на "зебре"

В Херсоне было замечено авто посла Германии Анки Фельдгузен, припаркованное “на зебре“. Соответствующий снимок опубликовал Виталий Богданов.

Пользователи социальной сети раскритиковали парковку дипломата.

В Херсоне посол встретилась с мэром города и главой ОГА, а также посетила могилу убитой Екатерины Гандзюк.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве за неделю оштрафовали рекордное количество “героев парковки“.

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Теги: Херсон, посол, Германия, парковка
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