В Херсоне замечено авто посла Германии, припаркованное на "зебре"
Посол Германии посетила Херсон.
В Херсоне было замечено авто посла Германии Анки Фельдгузен, припаркованное “на зебре“. Соответствующий снимок опубликовал Виталий Богданов.
Пользователи социальной сети раскритиковали парковку дипломата.
В Херсоне посол встретилась с мэром города и главой ОГА, а также посетила могилу убитой Екатерины Гандзюк.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве за неделю оштрафовали рекордное количество “героев парковки“.
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