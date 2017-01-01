В одесской гинекологии пациенток тайно снимали на камеру и размещали на порносайтах
В Одесском областном онкологическом диспансере на Слободке в одном из кабинетов полтора года работала скрытая камера. На видео попадали все пациентки. Записи с женщинами после были размещены на порнорсурсе.
Об этом говорится в материалах постановления Киевского районного суда города Одессы.
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Следователи установили, что в кабинете врача была установлена скрытая камера. Она фиксировала процесс проведения УЗИ. Пациенткам, конечно же, не сообщалось о видеосъемке.
Одна из женщин, ставшей жертвой, увидела видео с собой на одном из известных порносайтов. Она обратилась в полицию.
Видео из кабинета врача продавали в интернете за деньги. Преступная деятельность продолжалась полтора года – с начала 2018 по апрель 2019 года
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Полицейские провели обыски у врача и его сообщника. Правоохранители обнаружили флешки и жесткие диски с многочисленными видео. На материалы наложен арест. Против фигурантов возбуждено уголовное дело.
Напомним, на порносайты будут пускать только после сканирования лица. Это коснется жителей Австралии. А потом эту инициативу могут подхватить и в других странах.
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