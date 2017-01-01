Тонкий троллинг. Сеть о велосипеде для Зеленского

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила украинскому президенту Владимиру Зеленскому электровелосипед.

Владимиру Зеленскому в Эстонии подарили велосипед. Именно на велосипеде на работу ездил ездил герой фильма Слуга народа президент Василий Голобородько, которого сыграл нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Став президентом Зеленский на велосипед уже не ездил, говорит, что из-за соображений безопасности. Может теперь на эстонском велосипеде будет?

Украинцы в социальных сетях спорят по поводу подарка. Одни называют его троллингом и подколкой, другие ничего негативного в идеи эстонцев не видят.

Подарок

"В особом дизайне и с мыслями о друзьях - электрический велосипед Amper", - подписал в Twitterфото подарка Зеленскому генеральный директор государственного протокола Эстонии Лаури Бамбус.

"Президенту Украины, его превосходительству мистеру Владимиру Зеленскому", - написано на раме велосипеда, рядом расположены флаги Украины и Эстонии.

УП

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд лично вручила Зеленскому презент.

Реакция

Мнения украинцев насчет подарка разделились. Как обычно искали "зраду" и "перемогу".