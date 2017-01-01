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Главу комитета КГГА разоблачили на взятке - СБУ

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СБУ заявила, что глава одного из комитетов горадминистрации столицы требовал от предпринимателя 10 тыс. долларов.
СБУ разоблачила на взятке главу одного из комитетов КГГА
СБУ разоблачила на взятке главу одного из комитетов КГГА
Liga.net

Глава комитета по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами, коррупции и законности Общественного совета при КГГА попался на взятке. Об этом сообщила пресс-служба СБУ во вторник, 26 ноября.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал у местного предпринимателя 10 тыс. долларов. За эту сумму он обещал коммерсанту псевдосодействие в оформлении разрешительных документов на земельный участок для парковки в Святошинском районе. Как посредника злоумышленник привлек своего знакомого.

Правоохранители задержали чиновника и посредника в одном из ресторанов столицы во время получения 9 тыс. долларов - второй части взятки. Получение "аванса" было задокументировано неделей ранее.

 

 

Напомним, что ранее в Киеве повторно задержали на взятке сотрудника Госэкоинспекции. Чиновник потребовал деньги у предпринимателя за получение заключения экологического аудита для производства асфальта.

Также сообщалось, что в Житомирской области чиновники ГФС "отмыли" миллионы. Всего за один месяц были выявлены выдачи лицензий 48 субъектам, что нанесло ущерб государству на около 1 млн гривен.

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Теги: СБУ, коррупция, КГГА, взятка, взятки, борьба с коррупцией, Коррупция в Украине
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Источник: korrespondent.net

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