Семья погибла в собственном доме на Полтавщине

Три человека были обнаружены мертвыми в доме в Полтавской области. Во время осмотра помещения нашли поврежденную огнем кровать, в доме был резкий запах дыма.

В Полтавской области в собственном доме погибли три человека Корреспондент.net

В Полтавской области семья из трех человек погибла в собственном доме. Об этом сообщает пресс-служба полиции области во вторник, 26 ноября.

О несчастном случае, который произошел в одном из домов Демидовки, в полицию сообщили местные жители.

“По предварительной информации, погибли 46-летний мужчина, 58-летняя женщина и ее 31-летний сын. Тела людей направили на судебно-медицинскую экспертизу. Во время осмотра помещения обнаружили поврежденную огнем кровать и резкий запах дыма”, - говорится в сообщении.

По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) Уголовного кодекса Украины. Полиция начала досудебное расследование.

Напомним, что ранее в Херсоне бездомный сварился на теплотрассе, пытаясь согреться. Волонтеры знают погибшего лишь визуально, его личность установить пока не удалось. Поэтому, если кто-то знает бездомного, просят писать в личные сообщения.

Также сообщалось, что сын выпивал с мамой перед телевизором и умер. Отличник поехал учиться в университет и стал тусовщиком. На вечеринках англичанин любил выпивать.

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