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СБУ пресекла вывоз танковых двигателей из Украины

Комментариев: 2
По адресу коммерческой структуры было обнаружено 20 танковых двигателей УТД20, которые готовились в вывозу.
Обнаруженные танковые двигатели
Обнаруженные танковые двигатели
СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила незаконный вывоз из Украины двигателей, которые используются для комплектования бронетехники ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 27 ноября.

Отмечается, что на прошлой неделе правоохранители задержали иностранца, который пытался вывезти из Украины дизельный двигатель УТД20С1, который считается товаром военного назначения. Во время последующих проверок по адресу коммерческой структуры, связанной с указанным лицом, было обнаружено еще 20 танковых двигателей УТД20, которые готовились в вывозу.

"Эти моторы устанавливаются на БМП-1, БМП-2 и относятся к товарам военного назначения. У злоумышленников также выявлено 21 корпус и другие запчасти к комплектации двигателей", – рассказали в СБУ.

На данный момент продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства, по статьям о совершении преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов (ч.2 ст.28, ч.1 ст.333, ч.3 и 4 ст.358).

Cмотрите фотогалерею: СБУ пресекла вывоз танковых двигателей из Украины

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области задержали гражданина ЕС, который пытался вывезти товары военного назначения для бронетанковой техники.

Также стало известно, что на Харьковщине контрразведчики предупредили незаконный вывоз в Россию запчастей к военным вертолетам.

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Теги: СБУ, двигатель, фото, танки, бронетехника, бронемашина, военная техника
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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bertal    27.11.2019, 18:42
Оценка:  +1
bertal
Китайцы? или африканцы))
nelci    27.11.2019, 18:56
Оценка:  0
nelci
У нас есть иностранец агрессор и все другие, а потому какая разница кто и куда вывозит?
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