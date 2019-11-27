"Черные археологи" разграбили курган на Запорожье

Грабители вынесли скифскую катакомбу и впускное ямное захоронение. Злоумышленников охраняли неизвестные вооруженные люди.

В Запорожской области в селе Григоровка "черные археологи" под охраной вооруженных людей, ограбили кочевническое захоронение. Об этом заявил глава Департамента культуры, туризма, национальностей и религий Запорожской ОГА Валерий Мороко в Facebook в среду, 27 ноября.

"В наш Центр защиты культурного наследия обратились краеведы, которые сообщили об активном грабеже курганного могильника возле с. Григоровка Новоалександровской ОТГ. Выехав на место, мы увидели ужасную картину. Один из 10 курганов разграблен полностью... По показаниям свидетелей, грабеж носил промышленный характер. На кургане "работала" группа людей, под охраной вооруженных неизвестных лиц. Такого у нас еще не было", - сообщил Мороко.

По его словам, «черные археологи» вынесли скифскую катакомбу и впускное ямное захоронение. Судя по фрагментам керамики эпохи средневековья было ограблено кочевническое захоронение.

"Учитывая дерзость действий, Депкультуры инициирует с сегодняшнего дня полную инвентаризацию существующих курганов в области, привлекая к этому как представителей местного самоуправления, так и правоохранительных органов", - заявил Мороко.

Он также добавил, что "черные археологи" пытались повредить авто, на котором специалисты департамента выехали на место. Были вызваны сотрудники полиции, которые все зафиксировали.

Напомним, что ранее в Запорожской области раскопали захоронение скифского воина. Археологи нашли не разграбленное захоронение скифского воина возрастом около 2,5 тысяч лет.

Также сообщалось, что в Винницкой области нашли древнюю стеллу. Предварительно находку относят к периоду бронзы. Ее нашли трактористы у подножия одного из курганов.

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