Олега Ляшко суд оставил на свободе
Апелляционный суд города Киева оставил в силе действующий приговор экс-депутату Олегу Ляшко. В соответствии с предыдущим решением, он остается на поруках.
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“Мера пресечения в виде личного поручительства ... Ляшко оставить без изменения, а апелляционную жалобу прокурора оставить без удовлетворения“, - говорится в сообщении.
При этом представители прокуратуры просили судью арестовать Ляшко.
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Ранее сообщалось о том, что суд города Борисполя избрал меру пресечения Ляшко в виде личного поручительства. Экс-депутат получил подозрение по делу о нападении на нардепа Андрея Геруса.
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