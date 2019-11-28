Олега Ляшко суд оставил на свободе

Ляшко остается на поруках .

Апелляционный суд города Киева оставил в силе действующий приговор экс-депутату Олегу Ляшко. В соответствии с предыдущим решением, он остается на поруках.

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“Мера пресечения в виде личного поручительства ... Ляшко оставить без изменения, а апелляционную жалобу прокурора оставить без удовлетворения“, - говорится в сообщении.

При этом представители прокуратуры просили судью арестовать Ляшко.

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Ранее сообщалось о том, что суд города Борисполя избрал меру пресечения Ляшко в виде личного поручительства. Экс-депутат получил подозрение по делу о нападении на нардепа Андрея Геруса.

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