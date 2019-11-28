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Олега Ляшко суд оставил на свободе

Комментариев: 2
Ляшко остается на поруках .
Экс-депутат Олег Ляшко
Экс-депутат Олег Ляшко
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Апелляционный суд города Киева оставил в силе действующий приговор экс-депутату Олегу Ляшко. В соответствии с предыдущим решением, он остается на поруках.

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“Мера пресечения в виде личного поручительства ... Ляшко оставить без изменения, а апелляционную жалобу прокурора оставить без удовлетворения“, - говорится в сообщении.

При этом представители прокуратуры просили судью арестовать Ляшко.

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Ранее сообщалось о том, что суд города Борисполя избрал меру пресечения Ляшко в виде личного поручительства. Экс-депутат получил подозрение по делу о нападении на нардепа Андрея Геруса.

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Теги: Ляшко, суд
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Комментариев (2)
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andy55524    28.11.2019, 17:53
Оценка:  +2
andy55524
кому ты чучело нужно!!!
Alexsy    28.11.2019, 17:19
Оценка:  -2
Alexsy
Без него скучно!
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