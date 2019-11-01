Собравшиеся держали плакаты: «Райвис — чемодан, вокзал, Латвия», «Мы выступаем против развала портов Украины».

Портовики подписали обращение с просьбой уволить и. о. главы АМПУ Райвиса Вецкаганса, — СМИ

Портовики подписали обращение с просьбой уволить и. о. главы АМПУ Райвиса Вецкаганса, — СМИ

В четверг, 28 ноября более 100 человек собрались у входа в Одесский морской торговый порт (ОМТП), чтобы выразить протест против и. о. главы Администрации морских портов Украины Райвиса Вецкаганса. По окончании акции портовики подписали обращение к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с требованием разорвать трудовой контракт с и. о. главы АМПУ.

На митинге присутствовали сотрудники портов Большой Одессы, а также профсоюзные лидеры. Собравшиеся держали плакаты: «Райвис — чемодан, вокзал, Латвия», «Мы выступаем против развала портов Украины», «Частная охрана портов — верный путь к коррупции», пишет «7 канал».

В адрес и. о. главы АМПУ прозвучали обвинения в неоправданно высоких зарплатах руководящего состава ведомства на фоне низких зарплат рядовых портовиков, сокращении штата в портах, а также в привлечении к охране портов сомнительных частных охранных фирм.

«Январь 2017 года, когда Райвис Вецкаганс возглавил АМПУ, стал черным месяцем для портов Украины. С этого времени он терроризирует коллектив предприятия путем необоснованных ни с организационной, ни с технической, ни с экономической стороны массовых сокращений, урезанием заработной платы и фактически оставлением без средств к существованию тысячи семей», — сказал в своем выступлении на митинге Олег Иванов, лидер профсоюза Черноморского морского торгового порта.

Райвис Вецкаганс вышел к протестующим и пообещал выполнить их требования, но участники митинга скептически отнеслись к его словам.

Как сообщалось, Райвис Вецкаганс до приезда в Украину занимал руководящие должности в сфере морских перевозок в Латвии.

Украинские портовики подозревают его в содействии коррупционным схемам, которые касались неоправданного увеличения расходов на аппарат АМПУ, незаконных экологических проверок, махинаций с государственными буксирами, нецелесообразной закупки дноуглубительной техники и деятельности частных охранных фирм.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий осенью нынешнего года уволил ряд высокопоставленных чиновников морской отрасли, включая замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка, которого портовики неоднократно обвиняли в коррупционных действиях.

По информации СМИ, в начале декабря ожидается и увольнение Райвиса Вецкаганса, после чего будет объявлен конкурс на должность нового главы АМПУ.

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