С балкона одесского отдела полиции выпрыгнул мужчина

Преступник выпрыгнул с балкона отдела полиции. Инцидент произошел ночью, сразу после задержания преступников.

Мужчина сломал себе в двух местах ногу dumskaya.net

В Одессе карманник, ранивший официанта ресторана, выпрыгнул с балкона отдела полиции и сломал себе ногу. Об этом сообщает Думская.

Во вторник, 26 ноября, сотрудники одесского ресторана Тавернетта на Екатерининской вычислили двух карманников и попросили их уйти.

"Когда воры вышли на улицу, один из них заточкой ударил сотрудника ресторана в грудь. Скорая помощь прибыла быстро, и сотрудника спасли. Также приехали сотрудники полиции и оперативно провели следственные действия. Уже на следующий день воры были идентифицированы и задержаны", - сообщил в Facebook владелец заведения Савелий Либкин.

Сегодня источник в прокуратуре сообщил новостному ресурсу, что карманник, который ранил официанта, пытался совершить побег из Приморского отдела полиции.

Инцидент произошел ночью, сразу после задержания преступников. Воспользовавшись открытой дверью, преступник вышел на балкон второго этажа и спрыгнул вниз. При этом мужчина сломал себе в двух местах ногу. Его госпитализировали. Ведется служебное расследование.

Ранее сообщалось, что житель Киевской области застрелился в отделении полиции. В помещении полиции в Ирпене мужчина неизвестным образом освободил одну руку из наручников, выхватил пистолет и начал угрожать им правоохранителям. Позже мужчина с оружием в руках внезапно развернул пистолет к виску и выстрелил себе в голову.

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