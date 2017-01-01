В Украине завершили разработку ракеты Нептун

Ракета впервые пролетела свыше 250 км по заданным маршруту и высотах. В результате конструкторы заявили о завершении разработки.

Крылатая ракета Р-360 комплекса РК-360МЦ Нептун в четверг, 28 ноября, прошла успешные испытания по полету на высоту несколько сотен метров по указанному маршруту. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на комментарий генерального конструктора ДККБ ЛУЧ Олега Коростелева.

"Мы впервые пролетели более 250 км по заданному маршруту и высотах. То есть можем сказать, что сегодня была завершена разработка летательного аппарата с заданными характеристиками", – сказал конструктор.

Следующие этапы испытания будут заключаться в проверке боевых характеристик ракеты.

Ракета Р-360 имеет массу 870 кг, массу боевой части – 150 кг, дальность пуска – до 280 км, скорость – около 900 км/ч, а высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 м.

Напомним, военные испытали крылатую ракету Нептун. Крылатые ракеты Нептун после испытаний поставят на вооружение Военно-морских сил ВСУ. Дальность полета ракеты составляет до 300 км.

Раскрыты характеристики ракетного комплекса Нептун

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