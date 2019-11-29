Гончарук назвал сроки "оцифровки" земель Украины
Всю территорию Украины "оцифруют" за 276 миллионов гривень до декабря 2020 года, сообщает Правительственный портал.
Таким образом Госгеокадастр объявил тендер на проведение работ по аэросъемке Украины и создания цифровой модели рельефа. Всю собранную информацию используют в рамках запуска земельной реформы.
"Всю территорию Украины оцифруют уже в следующем году! Международный тендер на осуществление такой аэрофотосъемки уже объявлено. Это означает, что Украина будет иметь качественные и точные 3D-модели лесных массивов, производственных сооружений, а также классификации зданий, растительности, линий электропередач и многое другое", - сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook.
По его словам, вся собранная информация пригодится в рамках запуска земельной реформы. Так, кадастры природных ресурсов и топографические карты будут иметь достоверные данные о территории. Их будут использовать и в проектировании украинских дорог.
По мнению премьера, это удешевит процесс и сэкономит время на строительство, зато - качество только возрастет.
Гончарук отметил, что благодаря аэрофотосъемке можно будет эффективно орошать земли, что положительно повлияет на урожайность. Кроме того, государство сможет предупреждать последствия и эффективно реагировать в случае сложных погодных ситуаций - затоплений, наводнений, землетрясений.
"Безусловно, ожидаем мощный экономический эффект - инвесторы смогут легко проекттровать объекты, вкладывать деньги в украинскую инфраструктуру. Ведь чтобы построить что-то на земле, необходимо получить разрешение. А для этого государство должно хотя бы иметь информацию о определенный участок территории", - написал он .
Гончарук рассказал, что этим активно и занимается Держгеокадастр. Ведь за три месяца на публичной кадастровой карте появилось шесть новых информационных слоев.
В общем, подчеркнул Гончарук, уже есть сведения о 20,9 млн земельных участков - общей площадью 43,8 млн га.
Премьер отметил, что важным направлением работы службы является и государственный контроль за использованием и охраной земель. Только на этой неделе осуществлено 755 проверок. Результат - выявлено 301 нарушения земельного законодательства. Объем причиненного ущерба достигает 1 млн грн, из которых в бюджет в добровольном порядке возмещено почти 700 000 грн.
Гончарук подчеркнул, что это промежуточные результаты.
Ранее в Раде заявили, что референдум по рынку земли состоится только через 2-3 года после принятия закона.
Голосование законопроекта об открытии рынка земли планируется в декабре. Закон о референдуме рассмотрят в течение зимы.
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