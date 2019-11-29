Гончарук назвал сроки "оцифровки" земель Украины

Всю территорию Украины оцифруют до декабря следующего года. Проект премьер оценивает в 276 миллионов гривен.

Гончарук рассказал, когда и за сколько "оцифруют" Украину пресс-служба Кабмина

Всю территорию Украины "оцифруют" за 276 миллионов гривень до декабря 2020 года, сообщает Правительственный портал.

Таким образом Госгеокадастр объявил тендер на проведение работ по аэросъемке Украины и создания цифровой модели рельефа. Всю собранную информацию используют в рамках запуска земельной реформы.

"Всю территорию Украины оцифруют уже в следующем году! Международный тендер на осуществление такой аэрофотосъемки уже объявлено. Это означает, что Украина будет иметь качественные и точные 3D-модели лесных массивов, производственных сооружений, а также классификации зданий, растительности, линий электропередач и многое другое", - сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook.

По его словам, вся собранная информация пригодится в рамках запуска земельной реформы. Так, кадастры природных ресурсов и топографические карты будут иметь достоверные данные о территории. Их будут использовать и в проектировании украинских дорог.

По мнению премьера, это удешевит процесс и сэкономит время на строительство, зато - качество только возрастет.

Гончарук отметил, что благодаря аэрофотосъемке можно будет эффективно орошать земли, что положительно повлияет на урожайность. Кроме того, государство сможет предупреждать последствия и эффективно реагировать в случае сложных погодных ситуаций - затоплений, наводнений, землетрясений.

"Безусловно, ожидаем мощный экономический эффект - инвесторы смогут легко проекттровать объекты, вкладывать деньги в украинскую инфраструктуру. Ведь чтобы построить что-то на земле, необходимо получить разрешение. А для этого государство должно хотя бы иметь информацию о определенный участок территории", - написал он .

Гончарук рассказал, что этим активно и занимается Держгеокадастр. Ведь за три месяца на публичной кадастровой карте появилось шесть новых информационных слоев.

В общем, подчеркнул Гончарук, уже есть сведения о 20,9 млн земельных участков - общей площадью 43,8 млн га.

Премьер отметил, что важным направлением работы службы является и государственный контроль за использованием и охраной земель. Только на этой неделе осуществлено 755 проверок. Результат - выявлено 301 нарушения земельного законодательства. Объем причиненного ущерба достигает 1 млн грн, из которых в бюджет в добровольном порядке возмещено почти 700 000 грн.

Гончарук подчеркнул, что это промежуточные результаты.

Ранее в Раде заявили, что референдум по рынку земли состоится только через 2-3 года после принятия закона.

Голосование законопроекта об открытии рынка земли планируется в декабре. Закон о референдуме рассмотрят в течение зимы.

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