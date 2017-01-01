Суд арестовал Альперина

Бизнесмен, которого президент лично объявил в розыск, может выйти под залог в размере 70 миллионов.

Альперина арестовали на два месяца Альперін у Facebook

Одесскому бизнесмену Вадиму Альперину в пятницу, 29 ноября, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внести залог в размере 70 млн грн, сообщает УНН.

Отмечается, что суд поддержал ходатайство САП частично - Альперина арестовали на 60 суток - до 25 января, но сумму залога уменьшили до 70 млн грн вместо 288 млн 150 тыс. грн, о которых ходатайствовала САП.

После завершения заседания адвокат бизнесмена Андрей Федур отметил, что, скорее всего, мера пресечения будет обжалована, но чтобы ответить точно - он должен посоветоваться с клиентом.

Представители прокуратуры отметили, что пока не готовы комментировать, будут ли обжаловать меру пресечения Альперину - ждут полного текста постановления.

В НАБУ Альперина подозревают в том, что он возглавляет преступную организацию, занимающуюся контрабандой товаров в Украину.

Король контрабанды. Кого ищет сам Зеленский

Ранее Зеленский призвал всех подключиться и помочь правоохранителям найти одного из "крестных отцов контрабанды" в Украине Вадима Альперина. "С меня лично - ценный подарок тому, кто лучше поможет состояться долгожданной встрече контрабандиста с законом", - написал Зеленский.

Затем адвокат Альперина заявил, что бизнесмен, объявленный Зеленским в розыск, не скрывается и лично придет к прокурору. А сегодня стало известно, что НАБУ задержало Альперина.

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