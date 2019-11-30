Оржель рассказал о "шагах вперед" с РФ по газу

На газовых переговорах определены элементы, где компромиссы потенциально могут быть найдены.

В переговорах по газу есть прогресс, говорит Оржель Олексій Оржель/Facebook

На переговорах по газу с Россией были сделаны шаги вперед, определены определили вопросы, где возможно достичь компромисса. Об этом сообщил министр энергетики Алексей Оржель в эфире Свобода слова Савика Шустера на канале Украина.

По его словам, уже начат процесс согласования для достижения этих компромиссов.

"Если мы говорим о вчерашнем дне, то мы действительно сделали шаги вперед... Мы предварительно были в контакте с европейской стороной, и соответственно по результатам было доказано, что встреча состоится, были определенные элементы, где компромиссы потенциально могут быть найдены. А есть элементы, там где мы также должны искать (компромисс)", - рассказал министр.

Он также подчеркнул, что Украина подпишет контракт с условием работы по европейским недискриминационными правилами.

"Если мы говорим о нашем взаимодействии с российской стороной, то они заинтересованы в том чтобы авторитет такого топлива, как газ, терялся на европейском рынке... Если мы не подпишем, это очень плохо влияет на показатели на рынке. В свое время Украина приняла решение, что мы переходим на европейские правила. Это означает, что мы как политики приняли решение, что субъекты хозяйствования, которые работают на этом рынке, должны работать в соответствии с европейскими недискриминационных правил", - заявил Оржель.

Также, по его словам, потенциальные прямые поставки газа из России могут быть только по цене, привязанной к европейскому индикатору.

Напомним, ранее в Нафтогазе сообщили, что крайний срок для заключения долгосрочного контракта на транзит газа с Россией - 13 декабря.

Газовые переговоры продолжатся на следующей неделе.

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