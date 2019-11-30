Зеленский провел совещание по снижению тарифов

Правительство предлагает президенту внести законопроект, который должен снизить тарифы на отопление.

Кабмин заверил Зеленского, что тарифы на газ якобы снизили, а теперь планируют снизить стоимость отопления Скріншот із відео

Президент Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсуждались пути снижения трифов на коммунальные услуги, сообщает Офис президента в субботу, 30 ноября.

Читай также: Зеленский назвал приоритеты для прокуратуры На встрече присутствовал глава правительства Алексей Гончарук, который анонсировал проект, который позволит следующей зимой снизить сумму платежки на 50%. На встрече присутствовал глава правительства Алексей Гончарук, который анонсировал проект, который позволит следующей зимой снизить сумму платежки на 50%.

Говоря о тарифах на нынешний отопительный сезон, один из чиновнков пояснил, что их невозможно изменить до мая следующего года.

В связи с этим премьер предложил Зеленскому внести от своего имени законопроект, который позволит снизить тарифы на отопление.

При этом никаких деталий законопроекта представители Кабмина не сообщили. По их словам, он позволит снизить тариф на 80-130 гривен (10%).

В ходе заседания президент потребовал, чтобы в декабре украинцы получили платежки со сниженными суммами.

Напомним, на днях Кабмин принял решение о фиксированной цене на газ. Украинцы могут подключиться к специальной программе "Гарантированная цена на газ". Она гарантирует, что цены на газ в платежках будут на уровне 8 гривен за кубометр в течение отопительного периода.

В то же время, СМИ сообщали, что с нового года цены на газ для населения могут подскочить до 12,9 тысяч гривен за тысячу кубометров.

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