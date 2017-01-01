Сенцову вручили документы о почетном гражданстве Парижа

В свою очередь Сенцов пообещал продолжить борьбу за освобождение всех политзаключенных.

Украинский режиссер Олег Сенцов получил документы о почетном гражданстве Парижа. Об этом говорится в Twitter Европарламента.

"Олег Сенцов в Париже: через год после приезда своего адвоката и его двоюродного брата он получает почетное гражданство города", - говорится в сообщении.

В свою очередь Сенцов пообещал продолжить борьбу за освобождение всех политзаключенных. "Все украинские заключенные не освобождены. Я буду продолжать борьбу за их освобождение, и я надеюсь, что вы поддержите меня в этой борьбе", - сказал он.

По данным СМИ, перед церемонией прошла короткая встреча мэра Парижа Анн Идальго с Сенцовым "за закрытыми дверями".

Oleg Sentsov, laur'eat du #PrixSakharov pour la libert'e de l’esprit, recoit la citoyennet'e d’honneur de la ville de @Paris.

Le r'ealisateur ukrainien fut emprisonn'e 5 ans pour avoir manifest'e contre l’annexion de la Crim'ee par la Russie. pic.twitter.com/tUjHLUnnUL — Parlement europ'een (@PE_FRANCE) 30 ноября 2019 г.

Ранее Олег Сенцов получил премию Европарламента имени Андрея Сахарова За свободу мысли.

Сенцов получил премию Магнитского

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