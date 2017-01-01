Из-за ограниченного количества лицензий, в игорный бизнес зайдут крупные игроки, - нардеп Жупанин

Ограниченное количество лицензий на ведение игорного бизнеса приведет к монополизации рынка крупными игроками, поэтому следует контролировать количество игровых точек с помощью высоких требований к помещениям для игровых клубов, как это предлагается в альтернативном законопроекте №2285-2. Такое заявление в интервью “Українським новинам” сделал народный депутат от “Слуги народу” Андрей Жупанин.

“Правительственный законопроект предусматривает ограниченное количество лицензий на занятие игорным бизнесом. То есть, на рынок смогут зайти только «акулы», поскольку они раскупят все лицензии, а остальные игроки останутся «не у дел». В альтернативных законопроектах предлагается неограниченное количество лицензий по установленной стоимости. То есть на рынок сможет зайти неограниченное количество игроков, и кто из них выживет – это вопрос исключительно их конкурентоспособности”, - считает парламентарий.

Он также отметил, что высокие требования для помещений, в которых будут располагаться игровые клубы, станут определенным фильтром для недобросовестных компаний и повысят качество услуг.

“Пустить на рынок только крупные компании – значит умышленно допустить его монополизацию. Вокруг этого сейчас тоже идет дискуссия. Приведу в пример альтернативный законопроект №2285-2. В нем более точно прописаны требования к помещениям, и они более высокие, чем в других законопроектах. Это, на мой взгляд, дополнительный контроллер, который приведет к снижению количества игровых точек, поскольку не всех игроки на рынке смогут соответствовать этим требованиям”, - заявил народный депутат.

По его мнению, также дополнительным ограничением роста количества уличных точек с игровыми залами станет требование обеспечить обязательные инвестиции в украинскую экономику.

“Нардепы Мулык и Струневич в своей версии законопроекта (№2285-2 - прим.ред.) предусматривают обязательное осуществление инвестиций. Иными словами, каждое лицо, заинтересованное в занятии этим видом бизнеса, должно предоставить документы, подтверждающие осуществление необходимых капиталовложений. Размер этих капиталовложений отличается в зависимости от срока действия лицензии, но минимальный порог – 1 млн евро. Примером таких инвестиций может быть покупка помещений, игрового оборудования, программного обеспечения и т.д., что напрямую способствует развитию экономики”, - подытожил Андрей Жупанин.