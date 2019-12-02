Президенту Академии аграрных наук выдвинули подозрения

Правоохранители подозревают Ярослава Гадзало во вмешательстве в деятельность сотрудника правоохранительного органа.

Следователи сообщили о подозрении президенту Национальной академии аграрных наук Украины Ярославу Гадзало. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По их информации, его подозревают во вмешательстве в деятельность сотрудника правоохранительного органа.

В октябре 2019 года госисполнитель прибыл в НААН для проверки исполнения решения суда о восстановлении в должности одного из директоров госпредприятия, которое входит в состав учреждения. Кроме того, госисполнитель должен был вручить президенту НААН постановления об открытии исполнительного производства и по другим вопросам, входящим в полномочия государственного исполнителя.

"Однако подозреваемый, действуя умышленно, вмешался в деятельность государственного исполнителя, чтобы помешать исполнению им служебных обязанностей и не допустить объявления ему постановления. В частности, речь идет о применении физической силы чиновником к государственному исполнителю - он вытолкнул его из своего служебного кабинета и не допустил получения постановления об открытии исполнительного производства", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи Главного следственного управления Нацполиции в помещении НААН проводят обыск, чтобы изъять видео и другие документы, имеющие значение для расследования уголовного производства.

Ранее сообщалось, что девять членов Академии аграрных наук были задержаны за хищение земли под Киевом.

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