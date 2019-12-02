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Под Киевом осквернили могилу Героя Украины

Комментариев: 1
Активист Евромайдана получил посмертно звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда.
Оскверненная могила в Вышгороде
Оскверненная могила в Вышгороде
Нацполиция Украины

В городе Вышгород неизвестные осквернили могилу Героя Украины – участника Евромайдана. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области в понедельник, 2 декабря.

Отмечается, что это могила волонтера Евромайдана, который погиб 20 февраля 2014 года от пули снайпера.

Активист Евромайдана получил посмертно звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда – за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, служение украинскому народу.

"Полиция начала розыскные мероприятия, чтобы установить личности причастных злоумышленников и привлечь их к ответственности", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего (ст.297 УК Украины). Вандалам грозит от трех до пяти лет заключения. Продолжаются следственные действия.

Cмотрите фотогалерею: Под Киевом осквернили могилу Героя Украины

Ранее сообщалось, что в Николаеве компания подростков под музыку жарила хлеб на Вечном огне, а также грела ноги и плевала в него.

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Теги: Киев, Киевская область, фото, вандализм, вандалы, майдан, Кладбище, волонтер, волонтеры, могила, Вышгород, Евромайдан
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
VSHIVANKA    02.12.2019, 21:32
Оценка:  +6
VSHIVANKA
КАКОГО ИМЕННО ХЭРОЯ , ВЕДЬ ИХ МАЙДАУНЕ НЕМАЛО ПОЛЕГЛО ?
КТО ПОВЕСИЛСЯ , КОГО ПО ПЬЯНИ МАШИНА РАЗДАВИЛА , У КОГО ИНФАРКТ СЛУЧИЛСЯ , У КОГО АЛЛЕРГИЯ НА ЛИДОКАИН ....)))
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