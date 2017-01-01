ЦИК упростила порядок смены места голосования
Центральная избирательная комиссия утвердила новый Порядок временной смены места голосования, сообщает пресс-служба ЦИК в понедельник, 2 декабря.
Теперь заявление об изменении места голосования можно подать через электронную форму на сайте ЦИК с использованием электронной подписи, а также через уполномоченное лицо. Ранее это надо было делать лично.
Также теперь временно изменить место голосования, кроме зарегистрированных избирателей, могут и граждане, которые не имеют зарегистрированного места жительства (так называемой прописки).
ЦИК также позволил одновременно менять место голосования не только на первый тур выборов, так и одновременно на оба. При отказе в удовлетворении заявления избирателя сообщают безотлагательно с указанием перечня оснований. Принятый порядок распространяется только на выборы президента и народных депутатов.
Напомним, 2 октября Верховная Рада 237 голосами приняла законопроект, отменяющий госфинансирование партий, которые не преодолели проходной порог в 5% на парламентских выборах.
Ранее право на госфинансирование имели партии, набравшие на выборах 2%. По итогам досрочных выборов в июле на госфинансирование претендовали 11 партий, в итоге их осталось пять.
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