Правительство хочет привязать зарплату учителей к количеству учеников

Со следующего года Кабмин вводит принцип "деньги ходят за школьником". Таким образом хотят избежать недостаточного финансирования школ с большим количеством учеников.

С 2020 года Кабинет министров намерен рассчитывать зарплаты учителей в зависимости от количества учеников в школе. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина во вторник, 3 декабря.

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Правительство хочет избежать ситуации, когда школам, в которых учится много детей, выдают на обеспечение образовательного процесса меньше денег, чем нужно.

Сообщается, что 27 ноября правительство перераспределило 171,1 млн гривен на зарплаты для учителей и направило 326 млн гривен на дофинансирование медицинской субвенции, прежде всего - на выплату задолженности по заработной плате врачам.

"Правительство создает предохранители, которые не позволяют местным властям накапливать подобные долги в будущем", - подчеркнули в Кабмине.

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"Ситуацию, когда из-за неэффективного распределения государственных субвенций местными властями учителя и врачи не получают заработную плату, считаю неприемлемым. Поэтому в 2020 году начнет работать принцип «деньги ходят за школьником». Это означает, что количество учащихся в школах будет учитываться при расчете зарплаты учителей. Соответственно не будет ситуаций, когда рассчитывается меньше чем на самом деле количество учеников, а учитель недополучает честно заработанные деньги", - прокомментировал решение премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, Министерство здравоохранения также меняет подходы с целью недопущения подобных ситуаций. Так, согласно второму этапу медицинской реформы, с 1 апреля 2020 начинаются изменения в финансировании поликлиник и больниц - все заведения со второго квартала 2020 переходят на финансирование через договор с Национальной службой здоровья.

Напомним, что ранее Кабмин выделил деньги на зарплаты медикам и учителям. Правительство выделило и распределило 203 млн стабилизационной дотации между областями для погашения задолженности по зарплатам.

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