Экс-министр экономики Польши призвал власти Украины не сосредотачиваться на импорте электроэнергии из России и Беларуси

В странах Центральной Европы является системный спрос на электроэнергию, ее экспорт из Украины обеспечит экономический рост стране и стабилизацию энергобезопасности в регионе. Для этого Украине следует не сосредотачиваться на импорте электроэнергии из РФ и Беларуси. Об этом заявил экс-министр экономики Польши Яцек Пехота в интервью изданию Expro Consulting.

“Факты и данные показывают, что импорт энергии в первую очередь с нулевыми выбросами СО2 был бы очень полезным. Экспорт из Украины является важным потенциалом для стабилизации энергетической безопасности региона Центральной Европы. Польша убедилась в этом на собственном опыте в августе и сентябре 2015 года. Тогда впервые, за новейшую экономическую историю страны, Польша попала в серьезный энергетический кризис. Только благодаря помощи Украины, которая возобновила экспорт электроэнергии в Польшу, удалось минимизировать серьезные потери для польской промышленности и бизнеса“, - отметил Пехота.

Он отметил, что системный спрос на электроэнергию из Украины существует не только в Польше, но практически во всех странах региона - от Венгрии, Румынии, Словакии до Чехии. Он также напомнил, что в 2025 году страны Балтии синхронизируются с Европейским Союзом, что означает отключение от энергосистемы Беларуси и России. Поэтому спрос на ток возрастет еще больше, а в Украине есть значительный потенциал, чтобы его удовлетворить.

“Возникнет новый главный фактор увеличения спроса на электроэнергию. Также возникает вопрос, как обеспечить энергетическую безопасность региона. Кажется, что ответ заключается в потенциале и возможностях Украины как страны, которая выбрала интеграцию с европейской энергосистемой вместо российской“, - отметил Пехота.

По его мнению, важно, чтобы представители украинской власти признавали долгосрочный потенциал Украины, как ценность и источник возможных доходов страны. И понимали важность геополитической роли энергетического сектора Украины. Поэтому экс-министр энергетики Польши призвал украинскую власть проанализировать спрос на ток в центрально-европейском регионе и возможности его экспорта, а не сосредоточиваться на импорте из России и Беларуси.

“Я призываю министра энергетики Украины проанализировать рынок и спрос в Центральной Европе. Ознакомьтесь с отчетами консалтинговых компаний, экспертов и независимых институтов, а также встречами с бизнес-организациями. Я также призываю украинское правительство глубоко проанализировать будущие источники экономического развития страны“, - сказал Пехота.

Напомним, с 1 октября из-за “поправки Геруса“ начался коммерческий импорт электроэнергии из России. За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч/сут.

Ранее председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи и экс-министр энергетики Иван Плачков заявлял, что импорт электроэнергии из России исключает интеграцию украинской энергосистемы с единой европейской энергосистемой (синхронизация с ENTSO-E позволила бы начать масштабный экспорт украинской электроэнергии в Европу).

“Мы будем на “игле“, с которой не сможем соскочить. Поэтому план интеграции в европейский рынок, на котором базировались все реформы в энергетике, который является нашим обязательством перед европейцами, будет провален. Отказ от синхронизации с ENTSO-E - это приговор для энергетической отрасли Украины“, - утверждает Плачков.