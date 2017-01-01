Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нардеп Дубинский встретился с Джулиани

Комментариев: 0
Депутат от Слуги народа рассказал личному адвокату Трампа о планах создать парламентскую следственную комиссию.
Дубинский встретился с Джулиани
Дубинский встретился с Джулиани
t.me/dubinskypro/5398

Нардеп фракции Слуга народа Александр Дубинский в четверг, 5 декабря, встретился с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. Об этом Дубинский написал в своем Telegram канале.

"Рассказал о планах создания следственной комиссии парламента, основной целью которой будет расследование фактов хищения многомиллиардных сумм из украинского бюджета в период президентства (Петра) Порошенко и (Виктора) Януковича, возможной легализации этих средств в иностранных юрисдикциях, в том числе, через инвестфонд Franklin Templeton, который оперирует с США", - написал Дубинский.

Накануне внефракционный народный депутат Андрей Деркач сообщил, что встретился с Руди Джулиани, который находится в Киеве. Они тогда обсудили с ним создание межпарламентской группы против коррупции.

Ранее СМИ сообщали, что адвокат Трампа Джулиани прибыл в Киев на встречу с Шокиным и Куликом.

Гонец от Трампа. Зачем приехал Джулиани

Напомним, в среду стало известно, что адвокат Трампа Джулиани приехал в Киев. Перед этим сообщалось, что Джулиани предлагал услуги политикам Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Украина-США, встреча, Трамп, Александр Дубинский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь