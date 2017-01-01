Cоветник премьера Юрий Голик привез книги для буккроссинга в больницу Мечникова

Советник премьер-министра Юрий Голик вместе с писателем Яном Валетовым привезли несколько сотен бестселлеров в больницу имени Мечникова в Днепре, чтобы пополнить полки для буккроссинга. Об этом сообщает «34 канал».

«Приехать в Днепр, не заехать в легендарную больницу имени Мечникова и не подарить туда очередные 300 книг в book-crossing, установленный нами там пару лет назад - это точно не про нас», - заявил Голик.

Советник премьера оставил на полках и свою книгу о 4 годах работы команды бывшего главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко. Эту книгу сам Голик назвал «сборной солянкой».

«Это книга о тысячах людей, о депутатах областного совета, о губернаторе, его заместителях, о всех сотрудниках ОГА», - отметил он.

Свои книги привез и известный украинский писатель Ян Валетов.

«Мне вообще нравится буккроссинг. Я их вижу в больницах, я считаю, что библиотеки - это незаслуженно забытые вещи. Книга сейчас дорогая, а библиотека дает возможность читать тем, кто не имеет возможности купить», - рассказал Валетов.

По мнению врачей, такая терапия помогает пациентам выздоравливать.

«Эти книги расходятся буквально за один-два дня, остаются пустые полки. Мы очень рады, что наши больные, которые попадают в больницу Мечникова, имеют такую ​​возможность найти любимую книгу. Мы очень надеемся, что духовная пища обязательно положительно скажется на всех наших больных», - подчеркнул главный врач ОКБ им. Мечникова Сергей Рыженко.

Как сообщалось, 30 ноября, в Киеве состоялась презентация книги советника премьер-министра Украины Юрия Голика «Бесконечность не для слабаков. Книга о менеджерах, хакнувших систему госуправления». В своей книге Голик рассказывает о работе команды экс-главы Днепропетровской ОГА Валентина Резниченко, частью которой он был сам и о которой говорят, как о самой успешной региональной командой в Украине за годы Независимости.