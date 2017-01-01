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СБУ пресекла утечку информации госучреждений в РФ

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Во время обысков в офисных помещениях фигурантов дела и государственных учреждениях нашли серверное оборудование, компьютерную технику и договорную документацию.
Злоумышленников задержали в Житомирской области
Злоумышленников задержали в Житомирской области
Пресс-центр СБУ
 
В Житомирской области заблокировали утечку конфиденциальной информации из государственных учреждений, воинских частей и коммунальных предприятий в Россию, сообщает пресс-центр СБУ в пятницу, 6 декабря.
 
Установлено, что местная коммерческая структура незаконно установила российское программное обеспечение на компьютерах более 50 госучреждений. 
 
"Использование запрещенных программ создавало предпосылки для доступа спецслужб РФ в государственные информационно-телекоммуникационные системы. При заключении договоров на обслуживание двое владельцев фирмы реализовывали программную продукцию, что решением СНБО Украины внесена в санкционный список", - сказано в сообщении.
 
Для прикрытия противоправной деятельности дельцы постоянно меняли юридические названия, подконтрольной им коммерческой структуры. Во время обысков в офисных помещениях фигурантов дела и государственных учреждениях правоохранители обнаружили серверное оборудование, компьютерную технику и договорную документацию.
 
В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 330 (передача или собирание сведений, составляющих служебную информацию, собранную в процессе оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности, в сфере обороны страны) продолжается досудебное расследование. 
 
Служба безопасности Украины напоминает, что спецслужбы РФ активно используют компьютерные программы и специальные технические средства для негласного получения разведывательной информации, прежде всего по оборонному потенциалу нашей страны.
 
Такое программное обеспечение устанавливается как на персональные компьютеры, так и на мобильные телефоны для доступа к информации, хранящейся на устройстве или передается по электронной почте, мессенджерами или во время разговоров.
 
Напомним, в СБУ заявили, что задержали хакеров, работающих на ФСБ.
 

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Теги: Россия, хакеры, СБУ, ФСБ, Житомирская область
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Источник: korrespondent.net

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