Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский подтвердил личную встречу с Путиным

Комментариев: 2
Во время встречи лидеров нормандского формата в Елисейском дворце пройдут переговоры президентов Украины и РФ.
Украина не будет "блюдом для больших боссов", сообщил Зеленский
Украина не будет "блюдом для больших боссов", сообщил Зеленский
кадр из видео

Во время встречи нормандской четверки в Париже президент Украины Владимир Зеленский проведет личную встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава государства сообщил в эфире программе Свобода слова Савика Шустера.

Зеленский сообщил, что у каждого президента будут личные встречи друг с другом. 

Глава государства также добавил, что не может разглашать подробности всех предложений, с чем будет ехать в Париж, потому что будет "безоружным".

Говоря о нормандской встрече, глава государства подчеркнул, что Украина не будет "блюдом, которое подают большим боссам, а будет на уровне с другими участниками переговоров".

"Я очень не хочу, чтобы Украина была страной между. Во-первых, с самого начала. С этим предложением я шел на выборы. Мы хотим вернуть людей и наши территорию", - заявил Зеленский.

Как сообщалось, накануне Зеленский обсудил предстоящий саммит в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как известно, саммит состоится в Елисейском дворце.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

 

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Путин, Париж, встреча, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Перемирие на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, нормандская четверка, нормандская встреча
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Детонатор    06.12.2019, 22:09
Оценка:  -2
Детонатор
Честь для Путина. А Зеленскому не мешало бы для начала, хотя бы, научиться внятно выражать свои мысли, если, конечно, таковые имеются.
Letohradek    06.12.2019, 22:01
Оценка:  -1
Letohradek
Как могли люди в здравом уме выбрать это квартальное недоразумение - президентом?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь