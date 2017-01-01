Злоумышленники требовали деньги за содействие в вынесении "нужных" судебных решений, касающихся административной или уголовной ответственности.

В Одессе СБУ блокировала деятельность организованной группировки, занимавшейся незаконным вымогательством денег у участников судебных разбирательств. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 7 декабря.

Четверо жителей Одессы за определенную плату якобы содействовали гражданам, чьи дела находятся на рассмотрении судов, в вынесении решений, которые освобождали их от административной или уголовной ответственности. При этом влияния на судебные решения у группировки не было.

"Деньги за "услуги" граждане должны были перечислять на банковскую карточку. Все контакты со своими клиентами злоумышленники осуществляли дистанционно - по телефону или с использованием интернет-сервисов. Оперативники спецслужбы задокументировали десять эпизодов противоправной деятельности группы", - сообщили в СБУ.

На данный момент решается вопрос о сообщении подозрения участникам группировки по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины.

Cмотрите фотогалерею: СБУ заявила о блокировке деятельности вымогателей в Одессе

Напомним, что ранее СБУ заявила о задержании хакеров, работавших на ФСБ. Участники хакерской группировки причастны к масштабной кибератаке на областные государственные администрации, которая была проведена в июле 2019 года.

Также сообщалось, что чиновников Тернопольщины поймали на хищениях. Чиновники противозаконно заключили договоры с коммерческими структурами на выполнение ремонтных работ, сумма контрактов значительно превысила установленные бюджетом лимиты.

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