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Ветеран АТО заявил, что ему предлагали взять на себя убийство Шеремета

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Находящийся под следствием бывший доброволец заявил, что ему предложили на выбор четыре резонансных дела в обмен на свободу его жены.
Ветеран АТО Владислав Грищенко
Ветеран АТО Владислав Грищенко
pravda.com.ua

Участник АТО Владислав Грищенко, подозреваемый в покушении на убийство в Ивано-Франковской области, заявил, что следствие предлагало ему признать себя виновным по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом Грищенко заявил в ходе выступления в Печерском райсуде Киева, сообщает в понедельник, 9 декабря, Украинская правда.

"Ко мне пришло это лицо, следователь или кто, и он не сказал, по какому делу он пришел. Он только пришел и подал мне вот такой красивый листочек, где были очень четко четыре фотографии. На одном был Шеремет, которого взорвали, на втором был Жуков, Шаповал, журналистка, и место взрыва на Чонгаре, когда электроэнергию в Крым не поставляли. И знаете, что мне сказали? Мне сказали, бери одно из дел на себя, и твоя жена выходит (из-под ареста – ред.)", - сказал Грищенко.

Ветеран АТО также попросил, чтобы к материалам дела приобщили видео из кабинета, где он разговаривал со следователем.

Он также утверждает, что кроме следователя к нему приходили другие правоохранители "в звании полковник и майор", которые тоже предлагали ему взять на себя вину в резонансных делах.

9 декабря Печерский райсуд продлил сроки расследования по делу о покушении на убийство на Ивано-Франковщине до 16 февраля 2020 года. Следователь просил продлить сроки до 16 марта, однако суд удовлетворил его ходатайство лишь частично.

Жена Грищенко Инна, которая тоже является подозреваемой по этому делу, заявила в суде, что ее держат под стражей для давления на мужа.

Ранее сообщалось, что Печерский райсуд столицы избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток для ветерана АТО Инны Грищенко.

Напомним, в ГПУ заявили о подвижках в делах Гандзюк и Шеремета. До этого Зеленский пригрозил сменить руководство МВД, если дело Шеремета не будет раскрыто к определенному сроку.

 

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Теги: суд, ветераны, следствие, АТО, убийство Шеремета
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Путин_xyйло    09.12.2019, 21:25
Оценка:  +2
Путин_xyйло
Главное что в Украине "очистили" полицию от непорядочных элементов, так Аваков сказал.
Походу это новых полицаев, таких же как при Бандюковиче набрали.
Alexsy    09.12.2019, 20:47
Оценка:  0
Alexsy
Участникам АТО можно на себя брать любые преступления. 99% - выпустят как хероев.
Антибес    09.12.2019, 20:37
Оценка:  +2
Антибес
Кто убил Шеремета наверняка знают Порошенко,Луценко,Турчинов,Грицак .
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