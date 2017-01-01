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В России увязали резолюцию ООН с саммитом в Париже

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Украинская стороно специально увязала дату голосования по резолюции с проходящим в Париже саммитом, считают в РФ.
Генассамблея ООН приняла вторую резолюцию по милитаризации Крыма
Генассамблея ООН приняла вторую резолюцию по милитаризации Крыма
Xinhua/Rex/Shutterstock

Принятая Генассамблеей ООН резолюция по Крыму призвана помешать конструктивному ходу саммита в нормандском формате. Об этом в понедельник, 9 декабря, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, сообщает ТАСС.

Он считает, что украинское постпредство намеренно увязало дату голосования по резолюции с проходящим в Париже саммитом. "Я специально говорю "постпредство", поскольку истинная позиция Украины нам, честно признаться, непонятна", - отметил он.

"Как раз сегодня в Париже проходит встреча нормандской четверки, перед которой наши украинские коллеги максимально старались создать благоприятный фон - словами и делами. Именно конструктивному ходу этой встречи принятие сегодняшней резолюции и было призвано помешать", - убежден дипломат.

Как сообщалось, за принятие резолюции Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей, в которой содержится пункт о захваченных РФ ядерных объектах и инфраструктуре на оккупированной территории, проголосовали 63 страны, против - 19, воздержались - 66.

 

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Теги: Россия, ООН, Крым, Генассамблея ООН, аннексия Крыма, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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