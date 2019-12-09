Отчет за 100 дней: министр юстиции сделал фото, сидя на столе

Чиновник отчитался об итогах первых 100 дней работы Кабмина и опубликовал фото, где сидит прямо на рабочем столе в своем кабинете.

Министр юстиции Денис Малюська отчитался о своих первых 100 днях работы и опубликовал фото, где он сидит на рабочем столе в кабинете, сообщается в Facebook чиновника в понедельник, 9 декабря.

Так, первым достижением министр назвал наведение порядка в "Антирейдерской комиссии". Также он отметил введение процедурных средств защиты от рейдерства.

Всего министр назвал 22 достижения Минюста, отметив, что у команды есть амбициозные планы на будущее.

"А планы наши еще более амбициозные. Уже в ближайшее время мы выложим все ЕГР онлайн (готовьтесь к скачиванию террабайтов), представляем онлайн-жалобу в пенитенциарной системе, представляем онлайн портал с информацией о юридическом противостоянии с РФ, обеспечим продажу сетами активов через Prozorro и многое другое", - написал он.

Напомним, в Минюсте рассказали о трех направлениях , по которым будут бороться с рейдерством. А именно - изменение законов и развитие IT-инфраструктуры.

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