Путин оценил первую встречу с Зеленским

Встреча лидеров Украины и России продолжалась около часа, но один на один президенты беседовали 5-10 минут.

Российский президент Владимир Путин остался доволен первой встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Проходя мимо пресс-центра после встречи с Зеленским российский лидер заявил, что встреча прошла "хорошо и по-деловому".

«Хорошо! По-деловому»: Путин рассказал о встрече с Зеленским pic.twitter.com/R3obo6ZSx4 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 декабря 2019 г.

В целом первая встреча президентов продолжалась около часа. По информации Елисейского дворца, встреча один на один продолжалась около 5-10 минут.

Далее лидеры нормандского формата проведут деловой ужин, после чего запланирована пресс-конференция.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet