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Путин оценил первую встречу с Зеленским

Комментариев: 2
Встреча лидеров Украины и России продолжалась около часа, но один на один президенты беседовали 5-10 минут.

Российский президент Владимир Путин остался доволен первой встречей с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Проходя мимо пресс-центра после встречи с Зеленским российский лидер заявил, что встреча прошла "хорошо и по-деловому".

В целом первая встреча президентов продолжалась около часа. По информации Елисейского дворца, встреча один на один продолжалась около 5-10 минут.

Далее лидеры нормандского формата проведут деловой ужин, после чего запланирована пресс-конференция.

 

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Теги: Путин, Париж, Владимир Зеленский, нормандская четверка, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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DrFreeman    09.12.2019, 22:59
Оценка:  +1
DrFreeman
Вове Зе надо было взять наган и закончить, на камеру, эту парнуху раз и навсегда, вот тогда бы весь мир его боготворил))
Григорич    09.12.2019, 23:15
Оценка:  0
Григорич
застрелиться что ли ?
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