СМИ назвали проблемные темы саммита в Париже

Лидеры нормандского формата не смогли согласовать разведение войск по всей линии разграничения на Донбассе, пишут СМИ.

По итогам встречи должно быть принято совместное коммюнике

На встрече нормандской четверки в Париже в понедельник, 9 декабря, не смогли согласовать дальнейшее разведение сил и средств по всей линии соприкосновения на Донюассе. Об этом сообщает КоммерсантЪ.

По информации издания, причиной этого стала позиция Киева. Украинская сторона заявила, что не сможет обеспечить отвод своих военных. Официальных комментариев сторон пока не последовало.

По данным издания, помощники лидеров стран нормандской четверки до парижской встречи согласовали разведение по всей линии соприкосновения.

Как известно, пока силы разведены на трех участках - в Станице Луганская, Золотом и Петровском.

Ранее Интерфакс-Украина сообщал, что советники лидеров переговоров нормандской четверки удалялись, чтобы править некоторые из пунктов итогового коммюнике саммита.

По информации УП, Зеленский и Путин говорили о выборах на Донбассе и восстановлении украинского контроля над границей, но каких-то договоренностей не достигли.

"Относительно границы зашли в штыки и не договорились", - сказал собеседник издания.

По его словам, Путин настаивал на том, что на неподконтрольных территориях должны сначала пройти выборы, а уже потом Украина получит возможность контролировать границу. Зеленский не согласился с таким предложением.

На данный момент лидеры "четверки" проводят деловой ужин в качестве продолжения саммита.

Сама встреча при участии президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель продолжалась около 2,5 часов.

После этого саммит был прерван для проведения встречи Зеленского и Путина.

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