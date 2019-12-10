Зеленский назвал дату обмена пленными

Полный обмен с "ЛДНР" удерживаемыми лицами должен закончиться до конца года. Вероятной датой Зеленский назвал 24 декабря.

Владимир Зеленский рассказал о договоренностях в ходе встречи в Париже

Лидеры "нормандской четверки" смогли договориться о проведении обмена удерживаемыми лицами в Донбассе до Нового года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам нормандского саммита в Париже.

"Мы договорились о конкретной дате, - сказал Зеленский. - Мы практически договорились о дате 24 декабря. Последний день этого месяца - крайняя дата".

По его словам, решение конфликта в Донбассе и всех связанных с этим вопросом проблем невозможно без первоочередного выполнения условий безопасности.

"Украинская сторона настаивала на том, что комплексное решение всех вопросов невозможно без самого главного компонента - это ситуация с безопасностью", - отметил он.

Зеленский также рассказал, что до конца 2019 года должно быть достигнуто полное прекращение огня на Донбассе.

"Сегодня Украина, Германия, Франция и Российская Федерация согласовали очень важные вещи. Первое - неотложные меры относительно стабилизации ситуации безопасности на Востоке. Это полное всестороннее и бессрочное прекращение огня, которое должно начаться до конца 2019 года", - заявил Зеленский.

Как известно, в Париже завершилась встреча в нормандском формате по решению ситуации на Донбассе. По результатам встречи было опубликовано совместное коммюнике.

Также Зеленский назвал ряд принципов, по которым Украина не пойдет на компромисс.

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