Между Украиной и РФ восстанавливаются дипотношения - Макрон

Между Зеленским и Путиным состоялась первая встреча, в связи с чем другой участник нормандской четверки заявил о восстановлении дипломатических отношений.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что между Украиной и Российской Федерацией восстанавливаются дипломатические отношения. Об этом он заявил во время брифинга по итогам нормандского саммита в Париже в понедельник, 9 декабря.

Президент Франции отметил, что это первая встреча президентов Украины и России, во время которой они имели возможность обменяться мнениями и достичь результатов.

"Я не могу говорить об оттепели, но о восстановлении дипломатических отношений. Это первая встреча Путина и Зеленского. Они имели возможность обменяться мнениями и достичь результатов. Первое - это обмен пленными. Также важная договоренность о прекращении огня и отвода войск. Есть политическая воля, которая приведет к тому, что будет круглосуточное слежение за ситуацией на Востоке", - заявил Макрон.

Напомним, сегодня в Париже прошла встреча в нормандском формате, в ходе которой стороны договорились о расширении мандата ОБСЕ на Донбассе, благодаря чему миссия будет работать круглосуточно, а не 12 часов в сутки, как ранее.

В свою очередь президент России Владимир Путин констатировал "потепление" в ситуации с урегулированием кризиса на Донбассе.

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