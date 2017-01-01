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Зеленский об обмене: 72 человека могут вернуться домой

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Обмен удерживаемыми лицами будет проходить в три этапа, на первом могут вернуться 72 человека.
Владимир Зеленский после нормандского саммита в Париже
Владимир Зеленский после нормандского саммита в Париже
Офис президента


Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что в результате договоренности на нормандском саммите в Париже по обмену удерживаемыми лицами 72 украинца до конца этого года смогут
вернуться домой.

"Честно говоря, "всех на всех" – абстрактный вопрос. Договорились, что начало блока "всех на всех" – всех согласованных на всех согласованных", – сказал политик журналистам на брифинге ночью 10 декабря.

По словам Зеленского, он хотел объединить в одном "трэке" освобождение удерживаемых лиц и на неподконтрольных территориях Донбассе, и на территории России, и в аннексированном Крыму.

"Но это сложно. Но мы поговорили, что будем это обсуждать и решать, каким образом это делать. Давайте сделаем первый шаг, и большой, потому что 72 человека могут приехать домой", – подчеркнул президент.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит лидеров стран Нормандской четверки. Президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили вопросы урегулирования ситуации на Донбассе. По итогам встречи было принято коммюнике.

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Теги: Владимир Зеленский, обмен пленными, нормандская встреча
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Источник: korrespondent.net

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