Сенцов заявил, что стал на военный учет

Режиссер пошел в военкомат, где его признали годным к военной службе и записали рядовым.

Украинский режиссер и бывший заключенный Олег Сенцов стал на военный учет. Об этом он во вторник, 10 декабря, сообщил на своей странице в Facebook.

"Поскольку я сейчас почти киевлянин, пошел и стал на военный учет. Теперь я солдат запаса", - написал Сенцов.

Режиссер также поделился своими впечатлениями о помещении военкомата.

"Военкоматы конечно поражают своей обтрепанностью, но люди внутри очень хорошие. Так и с нашей страной: народ хороший, а нормальное государство построить никак не в состоянии", - резюмировал он.

Напомним, в конце ноября Сенцов получил премию Сахарова в Европарламенте. Премия украинскому режиссеру была присуждена год назад, когда он находился в российской тюрьме. Сенцов в своем выступлении перед европарламентариями отметил, что принимает эту премию не лично для себя, а для всех политических заключенных, содержавшихся в России.

Также сообщалось, что Сенцову вручили документы о почетном гражданстве Парижа.

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