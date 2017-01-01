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В Свободе рассказали подробности драки в Раде

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В пресс-службе ВО Свобода объяснили, как бывшие депутаты попали на заседание аграрного комитета Верховной Рады.
Ранее произошла драка между членами Свободы и "слугой народа"
Ранее произошла драка между членами Свободы и "слугой народа"
facebook.com/svoboda.ua

Бывшие народные депутаты пришли в качестве представителей общественности на заседание Комитета по вопросам аграрной и земельной политики, где у них произошла драка с членом фракции Слуга народа.  Об этом сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения Свобода в комментарии Укринформу.

"Комитет приглашал общественность и средства массовой информации. Поскольку бывшие народные депутаты - это общественность, они пришли вместе с аграриями и другими представителями фермерских организаций", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что заседание аграрного комитета было открытым и, соответственно, представители Свободы вместе с общественностью и СМИ присутствовали на нем.

"Им разрешает закон заходить в Верховную Раду, посещать заседания комитетов. Даже во время пленарных заседаний они могут присутствовать в кулуарах Верховной Рады, но только не в пленарном зале. Действующее законодательство им это разрешает. Это открытое заседание с участием общественности и средств массовой информации", - отметили в пресс-службе Свободы.

Напомним, после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между Богданцом и членами Всеукраинского объединения Свобода.

Позже депутата Богданца госпитализировали после драки в Раде. У "слуги народа" Андрея Богданца подозревают сотрясение мозга после стычки с экс-нардепом Леоновым и депутатом Киевского горсовета Мирошниченко.

Во фракции Слуга народа инцидент назвали нападением на парламентария и провокацией.

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Теги: депутаты, Рада, депутат, ВО Свобода, Верховная Рада, драка, нардепы, нардеп, Драка депутатов, Слуга народа, драка в Раде
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Источник: korrespondent.net

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