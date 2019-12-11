Зарегистрирован закон о невозвращении ПриватБанка

Кабмин предлагает Раде законопроект по банковскому сектору, которым планируют защить ПриватБанк от возвращения бывшим владельцам.

Власти ранее заявляли, что ПриватБанк не вернут бывшим владельцам Корреспондент.net

Правительство внесло в Верховную Раду законопроект, который не позволит возвращать банки их бывшим владельцам.

Текст законопроектапока отсутствиует, но его детали публикует Экономическая правда.

Как отмечается, проект закона меняет законодательство, касающееся вывода неплатежеспособных банков с рынка. В том числе, документ предусматривает нововведения, касающиеся ситуаций, когда государство в лице Минфина может стать владельцем неплатежеспособного банка.

По данным издания, многие изменения были внесены в статью 41, 41.1 закона О системе гарантирования вкладов физических лиц, согласно которому ПриватБанк был выведен с рынка.

По данным собеседника ЭП в Кабмине, именно изменения в этой статье предусматривают запрет для владельцев неплатежеспособных банков получать финансовые учреждения обратно в собственность.

При этом издание отмечает, что прямого запрета на возвращение неплатежеспособных банков бывшим владельцам в статьи 41, 41.1 нет.

Также законопроект вводит другие новшества:

- Переписан раздел о существенное участие в капитале банка и его структуру собственности. Подробно прописан порядок приобретения/увеличения существенного участия. Если увеличение/приобретения существенного участия не было согласовано с Нацбанком, он может временно лишить такого владельца использования права голоса и/или требовать отчуждения соответствующих акций банка.

- Прописываются обязательства банков соблюдать нормативы НБУ - ликвидности, капитала и др.

- НБУ получает право требовать изменения состава совета или правления банка, если НБУ считает, что эти лица неэффективны. Руководители банков обязуются предотвращать появление конфликта интересов.

- Банк обязуется определять связанных лиц к совершению операций с ними. НБУ при осуществлении банковского надзора вправе определять связанных лиц.

- Уточняется понятие банковской тайны (решение о признании банка неплатежеспособным является БК), прописываются условия распространения информации, которая относится к БК. Раскрытие БК Нацбанком возможно в трех случаях: на запрос физ-лица по запросу юрлица (при определенных обстоятельствах), по решению суда.

В процессе обжалования решения НБУ истец имеет право на компенсацию причиненного ему "реального ущерба".

Ранее СМИ писали, что принятие данного законопроекта является условием МВФ по новой программе сотрудничества с Украиной.

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