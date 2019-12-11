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Зарегистрирован закон о невозвращении ПриватБанка

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Кабмин предлагает Раде законопроект по банковскому сектору, которым планируют защить ПриватБанк от возвращения бывшим владельцам.
Власти ранее заявляли, что ПриватБанк не вернут бывшим владельцам
Власти ранее заявляли, что ПриватБанк не вернут бывшим владельцам
Корреспондент.net

Правительство внесло в Верховную Раду законопроект, который не позволит возвращать банки их бывшим владельцам.

Текст законопроектапока отсутствиует, но его детали публикует Экономическая правда.

Как отмечается, проект закона меняет законодательство, касающееся вывода неплатежеспособных банков с рынка. В том числе, документ предусматривает нововведения, касающиеся ситуаций, когда государство в лице Минфина может стать владельцем неплатежеспособного банка.

По данным издания, многие изменения были внесены в статью 41, 41.1 закона О системе гарантирования вкладов физических лиц, согласно которому ПриватБанк был выведен с рынка.

По данным собеседника ЭП в Кабмине, именно изменения в этой статье предусматривают запрет для владельцев неплатежеспособных банков получать финансовые учреждения обратно в собственность.

При этом издание отмечает, что прямого запрета на возвращение неплатежеспособных банков бывшим владельцам в статьи 41, 41.1 нет.

Также законопроект вводит другие новшества:

- Переписан раздел о существенное участие в капитале банка и его структуру собственности. Подробно прописан порядок приобретения/увеличения существенного участия. Если увеличение/приобретения существенного участия не было согласовано с Нацбанком, он может временно лишить такого владельца использования права голоса и/или требовать отчуждения соответствующих акций банка.

- Прописываются обязательства банков соблюдать нормативы НБУ - ликвидности, капитала и др.

- НБУ получает право требовать изменения состава совета или правления банка, если НБУ считает, что эти лица неэффективны. Руководители банков обязуются предотвращать появление конфликта интересов.

- Банк обязуется определять связанных лиц к совершению операций с ними. НБУ при осуществлении банковского надзора вправе определять связанных лиц.

- Уточняется понятие банковской тайны (решение о признании банка неплатежеспособным является БК), прописываются условия распространения информации, которая относится к БК. Раскрытие БК Нацбанком возможно в трех случаях: на запрос физ-лица по запросу юрлица (при определенных обстоятельствах), по решению суда.

В процессе обжалования решения НБУ истец имеет право на компенсацию причиненного ему "реального ущерба".

Ранее СМИ писали, что принятие данного законопроекта является условием МВФ по новой программе сотрудничества с Украиной.

 

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Теги: банки, Рада, банки Украины, ПриватБанк, Кабмин Украины
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Источник: korrespondent.net

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