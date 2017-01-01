Украина и Польша запустят общий железнодорожный маршрут

Вместе с польскими коллегами Укрзализныця договорилась организовать так называемый пересадочный маршрут Львов - Берлин.

Украина и Польша запускают новый международный железнодородный пересадочный маршрут Львов - Берлин, который начнет работать с 15 декабря этого года, сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов.

Сейчас, по его словам, большой популярностью пользуются железнодорожные перевозки в Европу.

"Вместе с польскими коллегами мы договорились организовать так называемый пересадочный маршрут Львов - Берлин. Поэтому украинцы смогут только с одной удобной пересадкой путешествовать в Германию, и ожидаем туристов из этой страны. Это путешествие займет чуть более 18 часов", - отметил Кравцов.

Поэтому, начиная с середины декабря, пассажиры, путешествующие в Германию, смогут воспользоваться поездом № 89/90 Львов - Перемышль и на конечной станции осуществить удобную пересадку на поезд № ЕС / EN 456/457 Перемышль - Берлин.

"Так, из Львова поезд № 89 будет отправляться в 16:20 и прибывает в Перемышль в 18:19, затем - пересадка на поезд № ЕС / EN 456 Перемышль - Берлин, который отправляется из Перемышля в 19:57 и прибывает в Берлин в 09 48. В обратном направлении поезд № ЕС / EN 457 Берлин - Перемышль будет отправляться из Берлина в 18:43 и прибывать в Перемышль в 08:38. После этого - пересадка на поезд № 90 Перемышль - Львов отправлением из Перемышля в 10:18 , прибытие во Львов в 13:45 ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд № ЕС / EN 456/457 Перемышль - Берлин также останавливаться в Кракове, Катовице, Ополе, Вроцлаве и Франкфурте-на-Одере.

За 10 месяцев 2019 в страны Европы Укрзализныця перевезла почти 479 тыс. пассажиров, что на 55,6 тыс. пассажиров больше, чем за соответствующий период прошлого года. В обратном направлении из стран Европы в Украину поездами путешествовали 323,5 тыс. пассажиров - на 61,8 тыс. больше по сравнению с 2018 годом.

Как и в прошлом году, сейчас больше всего пассажиров путешествует за границу в соседнюю Польшу - поездами № 705 и № 715 Киев - Перемышль. Эти поезда являются самыми популярными и в обратном направлении.

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