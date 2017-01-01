Как будут работать частные СИЗО в Украине - министр

Условия содержания должны улучшиться за счет привлечения частного капитала.

Министр юстиции Украины Денис Малюська рассказал, как в Украине будут функционировать частные СИЗО. По словам министра, из-за дорогостоящего содержания часть тюрем закроют. Также будут созданы частные учреждения.

Об этом он рассказал в эфире телепрограммы Утро с 1+1.

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“Тюрем у нас слишком много, и это дорого обходится бюджету их содержать. Немало тюрем не заполнены даже наполовину, соответственно, с целью экономии бюджетных средств, мы планируем существенно сократить количество учреждений где находятся заключенные и сконцентрировать финансирование на тех, которые останутся. Это позволит повысить стандарты и повысить заработную плату тех, кто там работает“, - заявил он.

Как в Украине будут работать частные СИЗО?

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По словам министра, для строительства новых мест заключения частного типа потребуется около 5 лет. “Это будут хорошо охраняемые отели со специальным режимом“ - сказал Малюська. СИЗО будут находиться под украинской юрисдикцией, их строительство может начаться уже в 2020 году.

Частные СИЗО смогут генерировать нам доходы, которые мы сможем направить на улучшение условий в обычных СИЗО и смогут разгрузить СИЗО, которые сейчас переполнены в Киеве, Херсоне и Одессе - подытожил министр

Ранее сообщалось о том, что в Киевском СИЗО запустили онлайн-сервис для жалоб заключенных. Осужденным предоставляется возможность анонимно сообщить о нарушении их прав.

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