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СБУ предотвратила вывоз в Россию запчастей для военных самолетов

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Оборудование планировали отправить через третьи страны заказчикам, действующим в интересах Минобороны РФ, утверждают в СБУ.
Сотрудники СБУ провели спецоперацию в Киеве
Сотрудники СБУ провели спецоперацию в Киеве
Корреспондент.net

Служба безопасности Украины предотвратила контрабандную пересылку в Россию комплектующих для военно-транспортных самолетов АН-72 и АН-74. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 13 декабря.

Отмечается, что злоумышленники незаконно оформили детали на таможенно-грузовом складе в аэропорту Киев (Жуляны). При этом они использовали поддельные товарно-сопроводительные документы и не имели соответствующих разрешений от Государственной службы экспертного контроля.

По данным спецслужбы, оборудование планировали отправить через третьи страны заказчикам, действующим в интересах Минобороны РФ.

"В рамках спецоперации был проведен ряд обысков на складах и по местам проживания фигурантов дела в Киеве. Были изъяты комплектующие к боевым самолетам, а также таможенная и техническая документация, которая доказывает планирование противоправных поставок", – говорится в сообщении.

Непосредственному исполнителю сообщили о подозрении по статье о нарушении порядка совершения международных передач товаров, которые подлежат государственному экспертному контролю (ст.333 УК Украины). Продолжается досудебное следствие.

Cмотрите фотогалерею: СБУ предотвратила вывоз в Россию запчастей для военных самолетов

Ранее СБУ в аэропорту Борисполь задержала шесть мужчин за попытку контрабанды в Россию комплектующих для военных самолетов – Су-27 и ТУ-22. Заказчиками поставок были граждане РФ.

Также контрразведка СБУ предотвратила незаконный ввоз в Украину комплектующих к вертолету Ми-24 на сумму более 100 тысяч долларов.

СБУ пресекла вывоз танковых двигателей из Украины

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Теги: Россия, Украина, Киев, СБУ, самолет, контрабанда, товары, Жуляны, самолеты, Аэропорт "Жуляны", военная техника
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Источник: korrespondent.net

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