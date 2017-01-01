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Украина предана минским соглашениям – Пристайко

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Власти внесут изменения в Конституцию о децентрализации на всей территории страны, выполняя таким образом условия договоренностей.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
 
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что власти Украины выполняют минские договоренности, внося изменения в Конституцию по децентрализации. Об этом он рассказал в эфире телеканала Интер 13 декабря.
 
Глава МИД подчеркнул, что украинская сторона предана минским соглашениям.
 
"В Минских договоренностях сказано, что Украина соглашается на конституционную реформу, в основе которой лежит децентрализация. Украинская сторона сейчас предана договоренностям, которые были. И это то, о чем сказал (президент Украины Владимир – ред.) Зеленский, что мы все равно идем на изменения в Конституцию, которые предусматривают децентрализацию по всей Украине", – указал Пристайко.
 
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что предусмотренные минскими соглашениями изменения в Конституцию страны подразумевают ту децентрализацию, которую Украина сейчас и реализует по всей территории.
 
По его словам, Германия и Франция принимают такую позицию, а вот РФ убедить сложно. 
 
Напомним, 13 декабря глава государства зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти. 

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Теги: Украина, Конституция, децентрализация, минские договоренности, Вадим Пристайко
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Источник: korrespondent.net

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