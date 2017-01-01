В Одессе завершены работы на месте пожара

Спасатели вывезли из здания разрушенного колледжа более трех тысяч кубометров конструкций.

Работы по ликвидации последствий пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса завершены. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 14 декабря.

Отмечается, что с начала разбора завалов было вывезено более 3 тысяч кубометров строительных конструкций.

К работам были привлечены 182 человека и 26 единиц техники, из них от ГСЧС 68 человек личного состава и 8 единиц техники.

В то же время работа правительственной комиссии по расследованию причин пожара в здании колледжа продолжается.

Напомним, в Одессе на пожарище нашли всех пропавших. Всего спасатели обнаружили под завалами сгоревшего здания 14 тел. Еще два человека скончались в больнице. Таким образом количество жертв составило 16 человек, из которых 10 уже опознаны.

Накануне стало известно, что ГБР открыло дело о служебной халатности по факту пожара и проводит обыски в помещении Одесского областного управления ГСЧС.

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