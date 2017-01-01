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В Одессе завершены работы на месте пожара

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Спасатели вывезли из здания разрушенного колледжа более трех тысяч кубометров конструкций.
Спасатели выполнили свою работу на месте пожара
Спасатели выполнили свою работу на месте пожара
ДСНС

Работы по ликвидации последствий пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса завершены. Об этом сообщает ГСЧС в субботу, 14 декабря.

Отмечается, что с начала разбора завалов было вывезено более 3 тысяч кубометров строительных конструкций.

К работам были привлечены 182 человека и 26 единиц техники, из них от ГСЧС 68 человек личного состава и 8 единиц техники.

В то же время работа правительственной комиссии по расследованию причин пожара в здании колледжа продолжается.

Напомним, в Одессе на пожарище нашли всех пропавших. Всего спасатели обнаружили под завалами сгоревшего здания 14 тел. Еще два человека скончались в больнице. Таким образом количество жертв составило 16 человек, из которых 10 уже опознаны.

Накануне стало известно, что ГБР открыло дело о служебной халатности по факту пожара и проводит обыски в помещении Одесского областного управления ГСЧС.

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Теги: Одесса, пожар, пожарные, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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